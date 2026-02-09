Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница
fonbet logo

Реклама, ООО Фонкор

Квартиру израильских бобслеистов ограбили перед Олимпиадой

Злоумышленники ограбили квартиру олимпийской сборной Израиля по бобслею, сообщил в социальной сети X пилот команды Адам Эдельман. Среди украденных вещей были паспорта, спортивная экипировка и другое личное имущество.

Адам Эдельман

Адам Эдельман

Фото: Julia Demaree Nikhinson, File / AP

Адам Эдельман

Фото: Julia Demaree Nikhinson, File / AP

По данным New York Post, ограбление произошло в Чехии. Местная полиция начала расследование. Бобслеисты арендовали эту квартиру для завершения предолимпийских сборов. AP отмечает, что некоторые члены команды еще не прибыли в Италию, где проходят Олимпийские игры.

Адам Эдельман написал, что, несмотря на инцидент, бобслеисты продолжили тренировки. «Я действительно верю, что эта команда олицетворяет израильский дух»,— заявил он.

Сборная Израиля по бобслею впервые выступит на Играх. Изначально спортсмены не набрали достаточного количества очков на олимпийском отборе. Однако после отказа британской команды от одной из своих квот израильтяне получили право выступить в соревнованиях двоек и четверок.

Таисия Орлова

Фотогалерея

Будни в олимпийской деревне

Предыдущая фотография
Корпус для сборной США

Корпус для сборной США

Фото: Yara Nardi / Reuters

В деревне смогут разместиться 1,7 тыс. спортсменов

В деревне смогут разместиться 1,7 тыс. спортсменов

Фото: Yara Nardi / Reuters

Участники Олимпийских игр перед тренировкой

Участники Олимпийских игр перед тренировкой

Фото: Jennifer McDermott / AP

Корпус для спортсменов сборной Канады

Корпус для спортсменов сборной Канады

Фото: Lisi Niesner / Reuters

Представитель австралийской команды по скелетону Ник Тиммингс в своей комнате

Представитель австралийской команды по скелетону Ник Тиммингс в своей комнате

Фото: Jennifer McDermott / AP

Размещение австрийской сборной

Размещение австрийской сборной

Фото: Lisi Niesner / Reuters

Территория олимпийской деревни

Территория олимпийской деревни

Фото: Lisi Niesner / Reuters

Апартаменты спортсменов

Апартаменты спортсменов

Фото: Lisi Niesner / Reuters

В соцсетях олимпийскую деревню местные жители сравнивают с многоквартирными домами в СССР, называют ее «вторым Чернобылем», тюрьмой и советским бункером

В соцсетях олимпийскую деревню местные жители сравнивают с многоквартирными домами в СССР, называют ее «вторым Чернобылем», тюрьмой и советским бункером

Фото: Yara Nardi / Reuters

После Олимпиады здания превратят в комплекс для студентов, которые приезжают учиться в Милан. Ожидается, что жилье на 1 тыс. мест будет готово уже к новому учебному году. Стоимость одного номера без коммуналки составит около €420 в месяц

После Олимпиады здания превратят в комплекс для студентов, которые приезжают учиться в Милан. Ожидается, что жилье на 1 тыс. мест будет готово уже к новому учебному году. Стоимость одного номера без коммуналки составит около €420 в месяц

Фото: Antonio Calanni / AP

Канадский конькобежец Уильям Данджину и скульптура лося

Канадский конькобежец Уильям Данджину и скульптура лося

Фото: Antonio Calanni / AP

Спортсмены сборной Италии в кафетерии

Спортсмены сборной Италии в кафетерии

Фото: Yara Nardi / Reuters

Обед в столовой

Обед в столовой

Фото: Antonio Calanni / AP

Кафетерий

Кафетерий

Фото: Yara Nardi / Reuters

Медицинское помещение

Медицинское помещение

Фото: Yara Nardi / Reuters

Тренажерный зал

Тренажерный зал

Фото: Yara Nardi / Reuters

Медицинский кабинет

Медицинский кабинет

Фото: Yara Nardi / Reuters

Следующая фотография
1 / 17

Корпус для сборной США

Фото: Yara Nardi / Reuters

В деревне смогут разместиться 1,7 тыс. спортсменов

Фото: Yara Nardi / Reuters

Участники Олимпийских игр перед тренировкой

Фото: Jennifer McDermott / AP

Корпус для спортсменов сборной Канады

Фото: Lisi Niesner / Reuters

Представитель австралийской команды по скелетону Ник Тиммингс в своей комнате

Фото: Jennifer McDermott / AP

Размещение австрийской сборной

Фото: Lisi Niesner / Reuters

Территория олимпийской деревни

Фото: Lisi Niesner / Reuters

Апартаменты спортсменов

Фото: Lisi Niesner / Reuters

В соцсетях олимпийскую деревню местные жители сравнивают с многоквартирными домами в СССР, называют ее «вторым Чернобылем», тюрьмой и советским бункером

Фото: Yara Nardi / Reuters

После Олимпиады здания превратят в комплекс для студентов, которые приезжают учиться в Милан. Ожидается, что жилье на 1 тыс. мест будет готово уже к новому учебному году. Стоимость одного номера без коммуналки составит около €420 в месяц

Фото: Antonio Calanni / AP

Канадский конькобежец Уильям Данджину и скульптура лося

Фото: Antonio Calanni / AP

Спортсмены сборной Италии в кафетерии

Фото: Yara Nardi / Reuters

Обед в столовой

Фото: Antonio Calanni / AP

Кафетерий

Фото: Yara Nardi / Reuters

Медицинское помещение

Фото: Yara Nardi / Reuters

Тренажерный зал

Фото: Yara Nardi / Reuters

Медицинский кабинет

Фото: Yara Nardi / Reuters

Смотреть

Новости компаний Все