Квартиру израильских бобслеистов ограбили перед Олимпиадой

Злоумышленники ограбили квартиру олимпийской сборной Израиля по бобслею, сообщил в социальной сети X пилот команды Адам Эдельман. Среди украденных вещей были паспорта, спортивная экипировка и другое личное имущество.

Фото: Julia Demaree Nikhinson, File / AP Адам Эдельман

Фото: Julia Demaree Nikhinson, File / AP

По данным New York Post, ограбление произошло в Чехии. Местная полиция начала расследование. Бобслеисты арендовали эту квартиру для завершения предолимпийских сборов. AP отмечает, что некоторые члены команды еще не прибыли в Италию, где проходят Олимпийские игры.

Адам Эдельман написал, что, несмотря на инцидент, бобслеисты продолжили тренировки. «Я действительно верю, что эта команда олицетворяет израильский дух»,— заявил он.

Сборная Израиля по бобслею впервые выступит на Играх. Изначально спортсмены не набрали достаточного количества очков на олимпийском отборе. Однако после отказа британской команды от одной из своих квот израильтяне получили право выступить в соревнованиях двоек и четверок.

Таисия Орлова