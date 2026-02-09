«Зенит» арендовал нападающего Джона Дурана

Петербургский футбольный клуб «Зенит» пополнил нападающий Джон Дуран. О переходе 22-летнего колумбийца объявила пресс-служба команды.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Джон Дуран

Фото: Mike Dinovo / USA TODAY Sports / Reuters Джон Дуран

Права на форварда принадлежат саудовскому «Ан-Насру», за «Зенит» он будет выступать на правах аренды до конца текущего сезона. До этого футболист полгода играл за стамбульский «Фенербахче», также на правах аренды. В составе турецкой команды он провел 21 матч, забил пять мячей и отдал три результативные передачи.

В «Ан-Наср» Дуран перешел прошлой зимой. По данным портала Transfermarkt, переход обошелся клубу из Эр-Рияда в €77 млн. Переход состоялся вскоре после очень успешного для колумбийца отрезка за бирмингемскую «Астон Виллу». В первой половине сезона-2024/25 он появился на поле в 26 разных встречах (в основном выходил на замену) и записал на свой счет 12 голов.

Арнольд Кабанов