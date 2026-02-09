Беременную Лерчек перед судебным заседанием увезли на скорой

Блогера Валерию Чекалину, известную как Лерчек, увезли на скорой помощи перед заседанием по делу о выводе денег за рубеж. Как рассказал «РИА Новости» адвокат ее бывшего супруга Артема Чекалина Сергей Гуров, блогер пожаловалась на боль в суставе и на то, что у нее отнимается нога.

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Валерия Чекалина (Лерчек)

По данным господина Гурова, блогера отправили на обследование, она отказалась от госпитализации. Адвокат Корней Подвойский рассказал ТАСС, что врачи дали госпоже Чекалиной обезболивающее и рекомендовали постельный режим. Из-за плохого самочувствия госпожи Чекалиной суд перенес слушание по делу на 16 марта.

Валерия Чекалина ждет ребенка от тренера по танцам Луиса Сквиччиарини, она должна родить в марте. В декабре 2025 года блогера госпитализировали с угрозой выкидыша. Позже ей провели операцию, не связанную с гинекологией.

Артем и Валерия Чекалины обвиняются в выводе 251,5 млн руб. по поддельным документам на счета иностранной компании в ОАЭ. Деньги были получены с продажи фитнес-марафона Лерчек «Идеальное тело». Госпожа Чекалина отрицает вину, господин Чекалин признал вину частично. 29 января суд приговорил к 2,5 года колонии партнера супругов Романа Вишняка.

Никита Черненко