Линдси Вонн перенесла две операции после падения на Олимпиаде

Получившая перелом ноги американская горнолыжница Линдси Вонн перенесла две операции, сообщает агентство Reuters. Олимпийская чемпионка Ванкувера-2010 остается в госпитале в Тревизо.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Врачи готовят Линдси Вонн к эвакуации со скоростного спуска после падения Фото: Olympic Broadcasting Services / AP Фото: Olympic Broadcasting Services / AP Фото: Olympic Broadcasting Services / AP Следующая фотография 1 / 3 Врачи готовят Линдси Вонн к эвакуации со скоростного спуска после падения Фото: Olympic Broadcasting Services / AP Фото: Olympic Broadcasting Services / AP Фото: Olympic Broadcasting Services / AP

Вонн получила травму 8 ферваля во время состязаний по скоростному спуску на Играх в Италии. В начале дистанции она зацепилась за рамку ворот и упала, после чего несколько раз перевернулась. Спортсменку эвакуировали на вертолете.

По информации источника, при вмешательстве присутствовал личный врач Линдси Вонн, однако его роль была вспомогательной. Процедуры должны помочь стабилизировать состояние 41-летней спортсменки и предотвратить осложнения, связанные с отеком и нарушением кровообращения, говорится в сообщении.

Линдси Вонн дебютировала на Олимпийских играх в 2002 году. Помимо золота Ванкувера, на ее счету две бронзовые медали Игр. В ее активе также два золота чемпионатов мира и четыре победы в общем зачете Кубка мира. Текущая Олимпиада стала для американки пятой. В 2019 году спортсменка объявила об уходе из спорта, однако в прошлом году вернулась. В декабре она выиграла соревнования по скоростному спуску в Санкт-Морице, став самой возрастной победительницей этапа Кубка мира в истории.

Золото Олимпийских игр в скоростном спуске завоевала соотечественница Вонн Бризи Джонсон. Серебро взяла немка Эмма Айхер, бронзу — итальянка София Годжа.

Арнольд Кабанов