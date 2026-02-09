Суд арестовал подростка после нападения на студентов общежития в Уфе

Советский районный суд Уфы отправил под стражу на два месяца подростка, который напал на студентов общежития в Уфе. СКР возбудил в его отношении дело о покушении на убийство двух и более лиц и посягательстве на жизнь сотрудника полиции. Фигурант признал вину, сообщил ТАСС.

7 января подросток ранил ножом шестерых человек в общежитии: четырех студентов из Индии и двух полицейских. Один из пострадавших оказался несовершеннолетним. После этого подросток «причинил себе телесные повреждения», его госпитализировали в тяжелом состоянии.

По одной из версий, подросток может быть членом неонацистской организации. СКР возбудил дела о халатности против сотрудников школы, где учился нападавший, и органов системы профилактики правонарушений несовершеннолетних.

Никита Черненко