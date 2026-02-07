Четверо индийских студентов пострадали при нападении в общежитии в Уфе

Четверо студентов из Индии пострадали при нападении вооруженного ножом подростка в общежитии Башкирского государственного медицинского университета в Уфе. Об этом «РИА Новости» сообщил ректор вуза Валентин Павлов.

Господин Павлов рассказал, что индийские студенты возвращались в общежитие с прогулки, когда к ним «прибился подросток 15 лет». Об инциденте сообщили в посольство Индии.

После нападения госпитализированы четыре человека, сообщил журналистам помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов. Один из них — в тяжелом состоянии. По словам министра здравоохранения Айрата Рахматуллина, помощь пострадавшим окажут психотерапевт и психолог.

Подросток напал на иностранных студентов в общежитии на улице Репина, 6. Он ранил ножом шестерых человек, в том числе двух полицейских. По данным СКР, при задержании парень «причинил себе телесное повреждение». Его госпитализировали в тяжелом состоянии.

По информации Telegram-канала «Осторожно, новости», при нападении подросток выкрикивал националистические лозунги. Среди пострадавших есть несовершеннолетний — 17-летний подросток. У него повреждены руки и шея. Сам нападавший ранил себя в горло.