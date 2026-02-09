Аферу построили на кредитах

К 11 и 8 годам колонии соответственно приговорены заочно бывшие председатель совета директоров Росэнергобанка Константин Шварц и начальник отдела поддержки корпоративного бизнеса этого кредитного учреждения Юлия Жерихина. Находящиеся за границей финансисты признаны виновными в хищении более 3 млрд руб., выведенных из банка под видом выдачи кредитов.

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

В Басманном суде 9 февраля оглашен приговор бывшим председателю совета директоров Росэнергобанка Константину Шварцу и начальнику отдела поддержки корпоративного бизнеса Юлии Жерихиной. Судья Борис Сафарин признал вину подсудимых в мошенническом хищении из банка более 3 млрд руб. полностью доказанной и назначил им 11 и 8 лет лишения свободы соответственно. Отметим, что именно на таких сроках для фигурантов в ходе прений настаивал и гособвинитель. Срок наказания будет исчисляться с момента задержания или экстрадиции осужденных на родину. Также суд удовлетворил гражданский иск Агентства по страхованию вкладов к обвиняемым, взыскав с них солидарно в качестве возмещения ущерба почти 1,9 млрд руб.

За границу Константин Шварц уехал сразу же после краха банка в апреле 2017 года. Юлия Жерихина покинула Россию через пять лет, успев в 2022 году получить условный срок за хищение почти 2 млрд руб. из того же Росэнергобанка.

Как уже рассказывал «Ъ», рассмотренное Басманным судом уголовное дело — лишь один из множества эпизодов большого расследования махинаций в Росэнергобанке, которым СКР занимается уже восемь лет. В общей сложности после отзыва лицензии в апреле 2017 года банк остался должен вкладчикам более 41 млрд руб. В данном случае речь идет о выводе из Росэнергобанка более 3 млрд руб.

Как установили следствие и суд, разработчиком весьма специфического способа кредитования юридических лиц, являвшихся клиентами Росэнергобанка, являлся Константин Шварц, а его сообщница Жерихина выполняла его указания, действуя из «корыстных побуждений и материальной заинтересованности». Так, вместо необходимой заемщику суммы ему предлагали оформлять более крупный, чем тому было нужно, кредит, а разница переводилась на подконтрольные злоумышленникам фирмы. Например, вместо необходимых заемщику 400 млн руб. брать ему, по указанию Константина Шварца, приходилось 1,4 млрд руб. Лишний миллиард, обслуживание которого при этом якобы брал на себя сам банк, получатель кредита переводил авансом на подобранную Юлией Жерихиной фирму-однодневку, обещавшую поставить тот или иной товар. Однако за подобными сделками, как было установлено в суде, скрывались хищения, поскольку упоминаемые в деле организации «заведомо не могли поставить товары или оказать услуги».

Олег Рубникович