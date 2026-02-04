Банк растрат и хищений

Как стало известно «Ъ», одиннадцать и восемь лет лишения свободы запросил гособвинитель для находящихся в международном розыске бывших председателя совета директоров Росэнергобанка Константина Шварца и начальника отдела поддержки корпоративного бизнеса этого кредитного учреждения Юлии Жерихиной. Оба обвиняются в хищении более 3 млрд руб., которые были выведены из банка под видом выдачи кредитов по весьма оригинальной схеме.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным «Ъ», в Басманном райсуде Москвы завершились прения сторон по делу о масштабных хищениях из разорившегося Росэнергобанка. Скамья подсудимых на этом процессе пустует, поскольку скрывшихся от следствия бывших председателя совета директоров этого кредитного учреждения Константина Шварца и начальника отдела поддержки корпоративного бизнеса Юлию Жерихину судят заочно.

Константину Шварцу по трем эпизодам хищений прокурор запросил наказание в виде одиннадцати лет колонии. Его предполагаемая сообщница, которой инкриминирован один эпизод, по мнению гособвинителя, заслуживает восьми лет лишения свободы.

Строгий срок для последней объясняется тем, что в 2022 году Юлия Жерихина уже была осуждена Таганским судом Москвы на пять лет условно за хищение почти 2 млрд руб. из того же Росэнергобанка. Уже тогда перед ней отчетливо маячила перспектива быть привлеченной к уголовной ответственности и по другим эпизодам. Однако дожидаться этого женщина не стала и уехала за границу. Ее сообщник Шварц оказался в Эстонии, где он родился, сразу же после краха банка в 2017 году.

Лицензии Росэнергобанк с долгом перед кредиторами более 41 млрд руб. лишился в апреле 2017 года.

Как сообщал Центробанк, кредитная организация не могла исполнять свои обязательства перед кредиторами, в том числе и из-за «недобросовестного поведения руководства и собственников, выражавшегося в выводе активов».

Через два месяца после этого Следственный комитет России по заявлению Центробанка и Агентства по страхованию вкладов приступил к расследованию финансовых махинаций в этом кредитном учреждении. По мере установления причастности того или иного сотрудника Росэнергобанка к совершению преступления дело в отношении него выделялось из большого дела в отдельное производство. Так было и в случае с обвиняемыми Шварцем и Жерихиной.

По версии СКР, первый являлся разработчиком криминальной схемы, а его сообщница занималась ее реализацией, действуя из «корыстных побуждений и материальной заинтересованности, осознавая преступный характер своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий и желая их наступления».

По данным «Ъ», речь в уголовном деле идет о весьма специфическом способе кредитования юридических лиц, являвшихся клиентами Росэнергобанка.

В частности, вместо необходимой заемщику суммы его вынуждали оформлять более крупный, чем ему было нужно, кредит, а разница переводилась на подконтрольные злоумышленникам фирмы. Так, вместо необходимых, например, 400 млн руб. брать клиенту банка по указанию господина Шварца приходилось 1,4 млрд руб.

При этом лишний миллиард, обслуживание которого якобы брал на себя сам банк, получателю кредита следовало перевести авансом на подобранную Юлией Жерихиной фирму-однодневку, обещавшую поставить тот или иной товар.

Однако за подобными сделками, как считают правоохранители, скрывались банальные хищения, поскольку упоминаемые в деле «организации заведомо не могли поставить товары или оказать услуги».

В декабре 2021 года по делу о растрате и участии в организованном преступном сообществе в особом порядке три с половиной года условно в Басманном суде получила бывшая заместитель председателя правления и член совета директоров Росэнергобанка Мария Маклакова.

Олег Рубникович