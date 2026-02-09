Минцифры решило смягчить запрет на входящие международные звонки

Во втором пакете мер по борьбе с кибермошенниками смягчат запрет на входящие звонки из-за границы. Поправки внесут ко второму чтению, сообщил на заседании IT-комитета Госдумы замглавы Минцифры Иван Лебедев.

По словам замминистра, запрет скорректируют, чтобы россияне могли общаться с родственниками. Рассматривают вариант введения «самозапрета», который пользователь сможет самостоятельно активировать и отключать. Также обсуждается вариант с отправкой SMS-уведомления о входящем международном вызове.

«Мы обсудим этот вопрос ко второму чтению, будут донастройки»,— уточнил господин Лебедев (цитата по РБК).

Первый поэтапный план по борьбе с телефонными мошенниками был принят в 2025 году. Он включает около 30 инициатив, в том числе право россиян отказаться от СМС-рассылок. В декабре правкомиссия по законопроектной деятельности одобрила второй пакет мер по защите от кибермошенников. Документ включает около 20 инициатив, в частности — обязательная маркировка международных звонков и право операторов связи применять для выявления подозрительных звонков антифрод-меры.

