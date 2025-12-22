Правкомиссия одобрила второй пакет мер по борьбе с кибермошенниками

Правкомиссия по законопроектной деятельности одобрила второй пакет мер по защите от кибермошенников, сообщил вице-премьер России Дмитрий Григоренко. Он отметил, что в ближайшее время инициативу внесут в Госдуму.

Вице-премьер России Дмитрий Григоренко

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Вице-премьер России Дмитрий Григоренко

Документ включает около 20 инициатив. Их цель — снизить риски кибермошенничества и усилить безопасность пользователей, отметил господин Григоренко. «Пришло время вводить ответственность для кибермошенников, а также дополнительные требования для операторов сотовой связи и банков. При этом на втором пакете мы не останавливаемся. Технологии не стоят на месте, злоумышленники изобретают все новые схемы»,— заявил вице-премьер (цитата по сайту правительства).

В списке новых мер закреплены:

возможность для граждан установить самозапрет на звонки из-за границы;

обязательная маркировка международных звонков;

право операторов связи применять для выявления подозрительных звонков антифрод-меры;

обязанность операторов связи передавать сведения о номерах, с которых и на которые совершаются мошеннические вызовы, в реестр ГИС «Антифрод»;

наказание мошенников за применение искусственного интеллекта для краж (максимальное наказание — срок до шести лет);

механизм внесудебной оперативной блокировки фишинговых сайтов и другие меры.

Первый поэтапный план по борьбе с телефонными мошенниками был принят в начале года. Он включает около 30 инициатив. В частности, это право россиян отказаться от СМС-рассылок, обязанность кредитных организаций проводить более тщательную проверку заемщиков, запрет на перечисление микрозаймов на счета третьих лиц, обязательная маркировка звонков с бизнес-номеров. Кроме того, банкам, государственным органам и операторам на запретили писать в мессенджеры клиентам.