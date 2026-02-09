Директор департамента Северной Атлантики МИД РФ Александр Гусаров в интервью «Ъ» заявил, что власти этих стран, в особенности Великобритании и Канады, ограничивают работу российских дипломатов. По его словам, тем самым канадская и британская стороны словно «отыгрываются» на диппредставительствах РФ за собственные внешнеполитические промахи и провал политики изоляции России..

Фото: Министерство иностранных дел России

«Наряду с основной деятельностью российских дипломатических и консульских сотрудников по защите интересов нашей страны и ее граждан немало времени приходится уделять вязкому ''торгу'' за право дипмиссий выполнять свои базовые функции. В проигрыше, как показывает практика, нередко остаются обе стороны, но наших контрагентов это не смущает»,— сказал Александр Гусаров.

По его словам, Великобритания, Ирландия и Канада с легкостью разрушили почти все двусторонние наработки последних десятилетий. В результате свернуты межведомственные, культурно-гуманитарные и межрегиональные связи, «до статистических погрешностей низведен товарооборот и обмен инвестициями, почти полностью прекращено взаимодействие по линии правоохранительных органов». «На прочность испытываются и дипломатические каналы диалога, хотя их значимость в условиях взвинченной по вине стран Запада военно-политической напряженности в Евроатлантике сложно переоценить»,— заметил Гусаров.

Полный текст интервью читайте на сайте «Ъ».

Лусине Баласян