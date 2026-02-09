Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На Ставрополье выставили на торги зерновое предприятие за 376 млн рублей

СПК «Архангельский» продают за 375,7 млн рублей

Конкурсный управляющий СПК «Архангельский» Алексей Анищенко объявил о проведении торгов по продаже зернового предприятия в составе единого имущественного комплекса. Стартовая стоимость — 375,7 млн руб. Информация об этом опубликована в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве (ЕФРСБ).

Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Аукцион пройдет на электронной площадке «Уральская электронная торговая площадка» 24 марта 2026 года. Торги проводятся в форме открытого аукциона с повышением цены на 5% от начальной стоимости на каждом шаге.

Для участия необходимо внести задаток в размере 20% от стартовой цены — 75,1 млн руб.. Заявки принимаются с 9 февраля по 17 марта 2026 года. Подведение итогов аукциона запланировано на 24 марта.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», Сельскохозяйственный производственный кооператив «Архангельский» зарегистрирован в 1992 году в селе Архангельское Буденновского района. Основной вид деятельности — выращивание зерновых культур. Председатель — Иван Токарев. Уставный капитал — 1,7 тыс. руб. Выручка компании за 2024 год составила 22,4 млн руб., убыток — 8,1 млн руб.

Суд объявил кооператив банкротом в октябре 2025 года по заявлению самого СПК. Процедура конкурсного производства продлится до 8 апреля 2026 года. Управляющий установил отсутствие высоколиквидных активов для погашения задолженности и возможности безубыточной работы.

Обанкротившийся СПК оценили в 375,7 млн руб. В состав активов предприятия входят 221 наименование: земельные участки, здания, сельхозтехника, автомобили марок «Лада», «ГАЗ» и «УАЗ», а также дебиторская задолженность ООО «ЛанАгро» на 10 млн руб. У кооператива в собственности также находятся доли в земельных участках, 38 объектов недвижимости. В аренде — 11 участков, на балансе — 23 транспортных средства, мукомольный цех и приемно-очистительная башня.

Стоимость чистых активов компании по итогам 2024 года составила отрицательную величину 424,3 млн руб. Краткосрочные обязательства достигли 599,8 млн руб., что значительно превышает возможности предприятия.

