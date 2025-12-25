Обанкротившийся СПК «Архангельский» на Ставрополье оценили в 375,7 млн рублей

Арбитражный суд Ставропольского края признал несостоятельным сельхозкооператив «Архангельский», занимавшийся выращиванием зерна. Рыночная стоимость активов предприятия составила 375,7 млн руб. при общей задолженности 404,2 млн руб.

Оценку имущества провел эксперт Эдуард Емельянов из Ассоциации «Русское общество оценщиков». В состав активов входят 221 наименование: земельные участки, здания, сельхозтехника, автомобили марок «Лада», «ГАЗ» и «УАЗ», а также дебиторская задолженность ООО «ЛанАгро» на 10 млн рублей.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», Сельскохозяйственный производственный кооператив «Архангельский» зарегистрирован в 1992 году в селе Архангельское Буденновского района. Основной вид деятельности — выращивание зерновых культур. Председатель — Иван Токарев. Уставный капитал — 1,7 тыс. руб. Выручка компании за 2024 год составила 22,4 млн руб., убыток — 8,1 млн руб.

По данным временного управляющего, стоимость чистых активов по итогам 2024 года составила отрицательную величину 424,3 млн руб. Краткосрочные обязательства достигли 599,8 млн руб., что значительно превышает возможности предприятия.

Суд объявил кооператив банкротом 7 октября по заявлению самого СПК. Процедура конкурсного производства продлится до 8 апреля 2026 года под управлением Алексея Анищенко. На собрании кредиторов 22 августа участники единогласно поддержали обращение о признании должника банкротом. Управляющий установил отсутствие высоколиквидных активов для погашения задолженности и возможности безубыточной работы.

У кооператива в собственности находятся доли в земельных участках, а также 38 объектов недвижимости. В аренде — 11 участков, на балансе — 23 транспортных средства и 6 единиц техники, два производственных объекта: мукомольный цех и приемно-очистительная башня.

Тат Гаспарян