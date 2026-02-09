Бакальчук вошел в совет директоров холдинга «ВИ.ру»

Акционеры ПАО «ВИ.ру» (холдинговая компания «Всеинструменты.ру») одобрили новый состав совета директоров. В него вошел исполнительный директор операционной «дочки» «М.Видео» Владислав Бакальчук.

В общей сложности в совет вошли девять человек, в том числе основатель «ВсеИнструменты.ру» Виктор Кузнецов. Решение утвердили на внеочередном собрании 3 февраля, передает «Интерфакс».

«ВсеИнструменты.ру» работает с 2011 года, ведет онлайн-торговлю товарами в сфере DIY.

В декабре 2025 года Владислав Бакальчук, бывший муж соосновательницы Wildberries Татьяны Ким, перестал быть владельцем 1% маркетплейса. Месяцем ранее супруги достигли мирового соглашения по разделу имущества. Судебный процесс начался после того, как Wildberries объявила об объединении с ГК Russ.

