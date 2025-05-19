Бывший муж вернет супружеский долг

Компания одного из основателей Wildberries Владислава Бакальчука «ВБ Девелопмент» должна выплатить почти 713 млн руб. ООО «Вайлдбериз», принадлежащему его экс-супруге Татьяне Ким (ранее Бакальчук). Эту сумму взыскал арбитражный суд. Претензии к компании господина Бакальчука связаны с неуплатой займа.

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Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Владислав Бакальчук

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

В конце прошлой недели Арбитражный суд Московской области вынес решение, согласно которому «ВБ Девелопмент» Владислава Бакальчука должен выплатить 712,9 млн руб. ООО «Вайлдберриз». В эту сумму входит размер займа, который предоставлялся «Вайлдберриз» «ВБ Девелопменту», и начисленные пени за просрочку. Иск со стороны владелицы ООО «Вайлдберриз» Татьяны Ким, экс-супруги Владислава Бакальчука, был подан в феврале, а в начале апреля суд наложил обеспечительные меры на активы бизнесмена на сумму, эквивалентную объему требований.

В РВБ (объединенная компания Wildberries и Russ) комментировать решение суда не стали. Представитель господина Бакальчука оперативно не ответил “Ъ”.

ООО «Вайлдберриз» и «ВБ Девелопмент» обращаются в суды со взаимными исками после того, как Wildberries объявила об объединении с ГК Russ летом 2024 года. Стороны создали совместное предприятие РВБ, где 65% перешло ООО «Вайлдберриз», а 35% — ООО «Стинн», бенефициарами которого выступают братья Леван и Роберт Мирзояны, владельцы ГК Russ.

Владислав Бакальчук заявил, что не согласен со сделкой. Татьяна Ким в ответ объявила о разводе с господином Бакальчуком.

В середине апреля 2025 года Савеловский суд Москвы вынес решение по разделу имущества Татьяны Ким и Владислава Бакальчука. 1% в ООО «Вайлдберриз», которым владел господин Бакальчук, отошел госпоже Ким. Таким образом, она стала владельцем 100% компании.

Сейчас в арбитражных судах и судах общей юрисдикции рассматривается немало различных споров, так или иначе связанных с конфликтом бывших супругов Бакальчуков. Например, неделю назад Суд по интеллектуальным правам опубликовал решение первой инстанции по спору Владислава Бакальчука, ООО «Вайлдберриз» и Роспатента, касающемуся заявки на признание обозначения Wildberries общеизвестным в РФ товарным знаком.

19 мая Арбитражным судом Московской области зарегистрирован новый иск господина Бакальчука к ООО «Вайлдберриз», суть его пока непонятна.

По всей видимости, не исключает советник юридической фирмы ЮСТ Михаил Чугунов, споры будут продолжаться еще достаточно долго, хотя вряд ли Владислав Бакальчук добьется значимых успехов.

Для дел о разделе бизнеса типична массовая подача исков по разным поводам, говорит партнер юридической фирмы Orchards Алексей Станкевич. Но, как правило, есть несколько ключевых дел, от исхода которых и зависит итог всего конфликта. Основа спора между бывшими супругами, основавшими Wildberries, сконцентрирована в деле по рассмотрению вопроса о правомерности отчуждения долей компаний группы «Вайлдберриз» в пользу ООО РВБ, считает юрист. В удовлетворении требования Владислава Бакальчука суд отказал, и сейчас дело находится на рассмотрении в суде кассационной инстанции.

Виктория Колганова