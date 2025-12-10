Владислав Бакальчук перестал быть совладельцем Wildberries

Владислав Бакальчук, бывший муж соосновательницы Wildberries Татьяны Ким, перестал быть владельцем 1% маркетплейса. С 10 декабря госпоже Ким принадлежит 100% компании. Это следует из данных ЕГРЮЛ.

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

В ноябре Татьяна Ким и Владислав Бакальчук достигли мирового соглашения по разделу имущества. Судебный процесс начался после того, как Wildberries объявила об объединении с ГК Russ.

Господин Бакальчук заявил, что не согласен со сделкой. Татьяна Ким в ответ объявила о разводе. В апреле Савеловский суд Москвы решил передать госпоже Ким долю ее бывшего супруга в компании.

