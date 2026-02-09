МИД России: темп переговоров с США по дипотношениям замедлился

Директор департамента Северной Атлантики МИД РФ Александр Гусаров в интервью «Ъ» заявил, что контакты с Госдепартаментом США по устранению раздражителей в отношениях стран продолжаются, но темп переговоров замедлился. По его словам, американские власти получили российские предложение по перезапуску двусторонних связей, «мяч на их стороне».

Фото: Министерство иностранных дел России Директор департамента Северной Атлантики МИД РФ Александр Гусаров

По словам Александра Гусарова, переговоры замедлились из-за того, что стороны по-разному видят пределы возможного в этом диалоге. «Мы считаем правильным, двигаясь от простого к сложному, решительно устранять наиболее серьезные барьеры на пути к оздоровлению отношений между Россией и США. Речь идет прежде всего о «старом должке» Вашингтона по возвращению конфискованной при прежних администрациях российской дипсобственности в США»,— сказал высокопоставленный дипломат.

Он подчеркнул, что диалог США и России продолжается на рабочем уровне, при необходимости уровень переговоров будет повышен. Без подвижек по приоритетным вопросам, подчеркнул Александр Гусаров, трудно представить полноценную нормализацию отношений между странами.

Лусине Баласян