Фитнес-клуб 50 GYM в микрорайоне DOGMA PARK готов на 45%

В микрорайоне DOGMA PARK продолжается возведение современного фитнес-центра. Общая строительная готовность объекта составляет 45%, работы идут в соответствии с графиком.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-cлужба ГК ДОГМА Фото: пресс-cлужба ГК ДОГМА

Спортивный комплекс возводят в самом сердце микрорайона рядом со школой и сквером. Здание фитнес-клуба представляет собой отдельно стоящий трехэтажный объект. Внутри предусмотрены тренажерный зал площадью 1500 кв. метров, просторная зона единоборств, более 50 направлений групповых программ, банный комплекс и три бассейна, включая 25-метровый, подходящий для плавания и акваэробики.

На территории клуба будет организован собственный паркинг на 100 мест, что обеспечит удобство для посетителей в любое время. Будущий фитнес-клуб станет значимой частью инфраструктуры жилого комплекса, создавая условия для активного образа жизни, тренировок и отдыха.

Уже залито 2,5 этажа железобетонных перекрытий, на цокольном этаже ведутся работы по чистовой отделке и прокладке инженерных сетей. Готовность объекта составляет 45%.

«DOGMA последовательно развивает культуру активного и осознанного образа жизни. Для нас спорт — это не просто тренировки, а важная часть повседневной жизни, доступная людям любого возраста и уровня подготовки. Будущий фитнес-клуб станет современным тренировочным пространством и создаст условия для регулярных занятий спортом и заботы о здоровье»,— прокомментировал Александр Голиков, директор по коммерческой недвижимости ГК DOGMA.

DOGMA PARK — это проект комплексного развития территории, расположенный на Западном обходе Краснодара. Строительство DOGMA PARK рассчитано на три очереди: на участке 75 га будет возведено 36 домов переменной высотности от 16 до 19 этажей, 11 из них уже введены в эксплуатацию.

В микрорайоне будет вся необходимая коммерческая и социальная инфраструктура: три школы, две из которых работают, а также пять детских садов — один уже принимает воспитанников, МФЦ, супермаркеты, кафе, аптеки, стоматологии, салоны красоты.

О компании Федеральный девелопер DOGMA возводит современную жилую, социальную и коммерческую недвижимость в Краснодаре, Новороссийске, Московской области, Калуге и Омске.

