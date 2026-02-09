Житель Кубани арестован за попытку организовать избиение сотрудника ФСБ

В Динском районе Краснодарского края арестован исполняющий обязанности директора одного из образовательных учреждений, обвиняемый в попытке организовать избиение оперативного сотрудника регионального управления ФСБ. Как сообщили в СУ СКР по краю, 32-летнему фигуранту предъявлено обвинение в организации приготовления к применению насилия, опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти. По ходатайству следствия суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу.

По версии следствия, в отношении подозреваемого проводились оперативно-разыскные мероприятия, что вызвало у него личную неприязнь к одному из сотрудников УФСБ. В связи с этим он решил нанять исполнителя для избиения оперативника, оценив «заказ» в 85 тыс. руб. О намерениях обвиняемого стало известно правоохранительным органам, после чего под их контролем была проведена инсценировка преступления.

После получения информации о якобы выполненном заказе и видеоматериалов, на которых потерпевший был запечатлен с имитированными телесными повреждениями, фигурант был задержан при передаче денежных средств. Оперативное сопровождение уголовного дела осуществляют сотрудники краевого управления ФСБ.

Вячеслав Рыжков