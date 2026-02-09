Банк «Точка» купил сервис аналитики на маркетплейсах MPSTATS

Банк «Точка» приобрел 100% сервиса аналитики для продавцов на маркетплейсах MPSTATS. Об этом сообщается в пресс-релизе компании, который есть в распоряжении «Ъ».

«Мы … строим экосистему банковских и небанковских решений для продавцов на маркетплейсах», — заявил генеральный директор банка Андрей Завадских. Как отметил руководитель, компания стремится сделать свою экосистему «центром управления бизнесом» продавца, которая позволит ему «закрывать все свои задачи в одном окне».

MPSTATS — один из крупнейших сервисов для селлеров, который помогает продавцам анализировать продажи, продвигать товары и услуги, автоматизировать работу на маркетплейсах. «Ведомости» со ссылкой на источник сообщили, что сумма сделки могла составить 2 млрд руб.

Банк «Точка» обслуживает более 800 тыс. предпринимателей. За последние годы компания приобрела уже два сервиса для селлеров. В 2023 году «Точка» купила стартап EcomCom — сервис для продавцов на маркетплейсах, с помощью которого можно размещать товары, принимать заказы и управлять остатками на площадках для онлайн-торговли в одном интерфейсе. Год спустя банк приобрел сервис 24AI — нейросеть для генерации продуктовых изображений, которые увеличивают конверсию в продажи на маркетплейсах.

3 февраля группа «Т-Технологии» сообщила, что намерена консолидировать 100% акцией АО «Точка». Однако, по информации «Ъ», крупнейший миноритарий «Точки» VK, который владеет блок-пакетом в 25%, из бизнеса выходить не намерен.

Подробнее — в материале «Ъ» «“Точку” ставить рано».