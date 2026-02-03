Гендиректор «Точки» пообещал операционную независимость после сделки с «Т-Технологиями»

Банк «Точка» прокомментировал планы группы компаний (ГК) «Т-Технологии» консолидировать до 100% акций банка. Окончательное решение примут на собрании акционеров ГК в июне. Возможные акционерные изменения никак не отразятся на клиентах банка, и он сохранит операционную независимость, сказано в пресс-релизе «Точки» (есть у «Ъ»).

Гендиректор «Точки» Андрей Завадских заверил, что операционная независимость «Точки» «не является предметом для переговоров». «Партнерство с Т-Технологиями — это возможность привлечь дополнительные ресурсы, которые позволяют расти активнее и быстрее достигать стратегических целей»,— уточнил господин Завадских.

«Точка» обслуживает более 800 тыс. предпринимателей. Во втором квартале 2025 года «Т-Технологии» приобрели контроль над компанией «Каталитик Пипл», в состав активов которой входит 64% «Точки».