Думский комитет отложил на неопределенный срок проект о штрафах за дискредитацию ценностей

Комитет Государственной думы по государственному строительству и законодательству отложил рассмотрение законопроекта о штрафах до 3 млн руб. за дискредитацию традиционных российских духовно-нравственных ценностей в онлайн-кинотеатрах и социальных сетях. При это конкретных сроков, когда депутаты вернутся к инициативе озвучено не было.

28 января на заседании комитета-соисполнителя — по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства — законопроект подвергся критике со стороны председателя Нины Останиной (КПРФ). Она напомнила коллегам об отсутствии закона, определяющего российские традиционные ценности. «Мы знаем, что нельзя: нельзя пропагандировать нетрадиционные сексуальные отношения, чайлдфри. А все остальное? — выступила депутат. — Скажите, что нельзя, чтобы нам проголосовать за этот закон и потом на три миллиона штрафы эти впаривать!».

По мнению госпожи Останиной, отсутствие четкого определения грозит «вкусовщиной» в правоприменении. Глава комитета, в частности, указала, что первый зампред думского комитета по культуре Дмитрий Певцов, считает дискредитирующим ценности фильм «Чебурашка». На заседании также выступил депутат Евгений Марченко (внефракционный), углядевший крамолу в размещении в онлайн-кинотеатрах фильма «Рэмбо», где главный герой воюет с советскими солдатами в Афганистане. По итогу обсуждений комитет рекомендовал поправки к принятию, Нина Останина при голосовании воздержалась.

Законопроект был внесен в Государственную думу 18 декабря депутатами Сергеем Боярским, Антоном Горелкиным, Антоном Немкиным и Алексеем Волоцковым (все — «Единая Россия»). Инициатива разработана в развитие уже принятого летом закона об отказе в выдаче прокатных удостоверений фильмам, дискредитирующим традиционные ценности. Штрафы для владельцев ресурсов, публикующих такой контент, должны были составить до 10 тыс. руб. для граждан и до 700 тыс. руб. для юрлиц. При повторном нарушении: до 150 тыс. руб. для граждан и до 3 млн руб. для юрлиц.

Степан Мельчаков