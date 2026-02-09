В МВД рассказали о краже мошенниками аккаунтов на маркетплейсах

Мошенники взламывают аккаунты на маркетплейсах, чтобы заказать дорогие товары, а оплату переложить на жертву. Об этом ТАСС заявили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) МВД.

Мошенники заказывают дорогостоящую электронику и гаджеты, а их сообщники получают товар, рассказали в правоохранительных органах. Пользователь не всегда может обезопасить себя с помощью самозапрета на кредиты, поскольку при покупке в «сплит» он не заключает кредитный договор.

По данным УБК, чаще всего применяются приемы социальной инженерии. В соцсетях и мессенджерах размещают объявления с предложениями «заработка на маркетплейсах»: мошенники под видом представителей партнерских программ просят оформить покупку за вознаграждение. Также используют фишинговые сайты, поддельные страницы авторизации и вредоносные приложения.

В декабре правительство России объявило о создании комплексной системы для борьбы с киберпреступностью. По указу президента разрабатывают единую государственную информационную систему «Антифрод», которая обеспечит совместную работу банков, операторов связи, цифровых платформ и правоохранительных органов для пресечения цифровых преступлений. Премьер-министр Михаил Мишустин говорил, что благодаря уже принятым властями мер количество цифровых преступлений за полгода сократилось на 9,5% год к году.