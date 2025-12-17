Правительство создаст комплексную систему противодействия кибермошенникам

Правительство России создает комплексную систему, чтобы бороться с киберпреступностью в стране. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин на стратегической сессии по борьбе с кибермошенничеством. В первую очередь правительство работает над мерами, которые повысят защиту граждан от мошенников.

По указу президента России правительство разрабатывает единую государственную информационную систему «Антифрод». Она обеспечит совместную работу банков, операторов связи, цифровых платформ и правоохранительных органов для пресечения цифровых преступлений, отметил господин Мишустин. По его словам, правительство также прорабатывает «комплекс законодательных решений» по рекомендациям Совета по развитию гражданского общества и правам человека. О таком пакете мер президент Владимир Путин упоминал 9 декабря на заседании СПЧ.

Среди уже реализованных мер господин Мишустин назвал маркировку входящих звонков от бизнеса. Теперь на экране смартфона высвечивается, от какой компании звонят. Вызовы с подмененных номеров теперь не доходят до абонента, поскольку пресекаются на уровне сети. По словам премьер-министра, более 800 тыс. граждан установили самозапрет на оформление новых сим-карт, более 20 млн человек — на получение потребительских займов.

Более того, государственные органы, кредитные организации, сотовые операторы, маркетплейсы теперь не имеют права общаться с гражданами через зарубежные мессенджеры. «Создаем условия, чтобы люди понимали, что, если с ними пытаются связаться через такой мессенджер, представляются сотрудником, например, банка, правоохранительных органов, либо поликлиники, — им верить нельзя»,— сказал премьер-министр.

Из-за принятых правительством мер количество цифровых преступлений с июля сократилось на 9,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом падение показателя октября к октябрю составляет почти четверть.