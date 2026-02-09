В Театре Вахтангова проходит прощание с актрисой Ольгой Чиповской

В Большом портретном фойе театра имени Евгения Вахтангова проходит церемония прощания с заслуженной артисткой России Ольгой Чиповской, сообщает ТАСС. После гражданской панихиды пройдет отпевание. По данным источника агентства, похоронят актрису на Хованском кладбище.

Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ

Прощание началось в 10:00 и должно продлиться до полудня. На экранах на фасаде здания театра транслируют черно-белые снимки из творческой жизни артистки. На церемонию пришла в том числе дочь артистки Анна Чиповская, передает агентство «Москва».

Ольга Чиповская умерла 4 февраля в возрасте 67 лет. О ее смерти сообщила пресс-служба Театра Вахтангова, в котором она служила. Причины смерти не уточняются.

Госпожа Чиповская дебютировала на сцене театра в 1980 году. Известна в том числе ролями в постановках «Принцесса Турандот», «Три возраста Казановы», «Варвары». На ее счету также около десятка фильмов. В частности, она сыграла Галину Дорош в фильме «Смотрины» (1979 год). В 2003 году сыграла в многосерийной мелодраме «Русские амазонки-2».