Умерла заслуженная артистка России Ольга Чиповская

Заслуженная артистка России Ольга Чиповская умерла в возрасте 67 лет. О ее смерти сообщила пресс-служба Театра Вахтангова, в котором она служила. Госпожа Чиповская — мать актрисы Анны Чиповской.

Ольга Чиповская

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости Ольга Чиповская

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

«Мощная, разнообразная, острохарактерная и трагическая, одна из самых ярких актрис своего поколения. Лиризм, глубина, обаяние Ольги Чиповской проявились с первых ее шагов на сцене»,— сообщила пресс-служба театра.

Ольга Чиповская родилась в 1958 году. Окончила Театральное училище имени Бориса Щукина в 1980-м. В том же году дебютировала на сцене Театра Вахтангова в роли Соланж в спектакле «Лето в Ноане». В театре особенно отметили роли госпожи Чиповской в постановках «Принцесса Турандот» (роль Адельмы), «Три возраста Казановы» (Мими), «Енисейские встречи» (Лиза), «Варвары» (Веселкина) и других.

Роли актрисы в сегодняшнем репертуаре Театра Вахтангова — Хася в «Улыбнись нам, Господи» Григория Кановича, Марья Дмитриевна Ахросимова в «Войне и мире» Льва Толстого, Долли де Фриз в «Театре» Сомерсета Моэма.

На экране Ольга Чиповская дебютировала еще в студенческие годы. Она сыграла Галину Дорош в фильме «Смотрины». В 1981 году снялась в мелодраме «Затишье» в главной роли Марьи Павловны. Играла в фильмах-спектаклях «Художник из Шервудского леса», «За двумя зайцами», «Тевье-молочник». В 2003 году сыграла в приключенческой многосерийной мелодраме «Русские амазонки-2» в роли Катерины.