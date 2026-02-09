Проект ливневок в Гордеевском микрорайоне с третьей попытки прошел экспертизу

Госэкспертиза с третьей попытки одобрила проект строительства сетей ливневой канализации в границах улиц Маршала Казакова, Народной, Гордеевской и Московского шоссе в Канавинском районе Нижнего Новгорода. Информация об этом размещена в реестре экспертиз 6 февраля 2026 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Из-за отсутствия ливневок Гордеевский микрорайон часто затапливает

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Из-за отсутствия ливневок Гордеевский микрорайон часто затапливает

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Заказчиком выступает муниципальное учреждение «Управление инженерной защиты территорий Нижнего Новгорода». Контракт на проектирование стоимостью 43,7 млн руб. заключили с ООО «Инжкомпроект» в октябре 2023 года. Завершить работы требовалось к концу октября 2024 года. Первые два заключения были выданы в феврале и сентябре 2025 года, они были отрицательными.

Как писал «Ъ-Приволжье», минград Нижегородской области утвердил документацию по планировке территории для строительства ливневок в Гордеевском микрорайоне в апреле 2025 года. Сеть будет включать несколько веток магистральных коллекторов, три насосные станции и площадки очистных сооружений. Ориентировочная протяженность трассы превышает 7,1 км.

Галина Шамберина