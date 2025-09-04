Экспертиза повторно отклонила проект ливневок в Гордеевском микрорайоне

Госэкспертиза повторно отклонила проект строительства сетей ливневой канализации в границах улиц Маршала Казакова, Народной, Гордеевской и Московского шоссе в Канавинском районе Нижнего Новгорода. Информация об этом размещена в реестре экспертиз 3 сентября 2025 года.

Первое заключение экспертиза подготовила в феврале, оно тоже было отрицательным. Теперь проектировщикам вновь предстоит устранять замечания по проекту.

Заказчиком выступает муниципальное учреждение «Управление инженерной защиты территорий Нижнего Новгорода». Контракт на проектирование стоимостью 43,7 млн руб. заключили с ООО «Инжкомпроект» в октябре 2023 года. Завершить работы необходимо было до конца октября 2024 года.

Как писал «Ъ-Приволжье», в апреле 2025 года минград Нижегородской области утвердил документацию по планировке территории для строительства этих ливневок. Сеть будет включать несколько веток магистральных коллекторов, три насосные станции и площадки очистных сооружений. Ориентировочная протяженность трассы превышает 7,1 км.

Галина Шамберина