Нижегородский минград утвердил планировку территории под ливневку на Гордеевке

Минград Нижегородской области утвердил документацию по планировке территории для строительства сетей ливневой канализации в Гордеевском микрорайоне Нижнего Новгорода. Документ от 1 апреля 2025 года опубликован на сайте ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Из-за отсутствия ливневки на улице Гордеевской появляются глубокие лужи

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Из-за отсутствия ливневки на улице Гордеевской появляются глубокие лужи

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Ливневку планируют строить в границах улиц Маршала Казакова, Народной, Гордеевской и Московского шоссе в Канавинском и Московском районах. Она будет включать несколько веток магистральных коллекторов, три насосные станции и площадки очистных сооружений. Ориентировочная протяженность трассы превышает 7,1 км. Строительство поделено на три этапа. Первый, протяженностью 4,57 км, включает самотечный коллектор по Московскому шоссе, улицам Тонкинской, Гордеевской и Зимина до насосной станции, а также напорный и сбросной коллекторы.

Напорные сети будут прокладывать методом горизонтально-направленного бурения, самотечные — открытым способом.

Территория затрагивает участки, на которых расположены объекты культурного наследия: «Церковь Смоленской Божьей Матери в Гордеевке (Строгановская), 1968 г.», «Владимирская церковь в селе Гордеевка» и «Дом причта Смоленской церкви».

Помимо этого, проектируемые сети пойдут рядом с планируемым зданием школы на улице Народной. Согласно заключению ООО «Эксперттелеком», ливневка не будет нести негативное влияние на это здание.

Проектом предусмотрена защита инженерных коммуникаций, трамвайной сети, проездов и тротуаров. Схему организации дорожного движения будут разрабатывать на дальнейших стадиях проектирования.

В документе говорится, что при соблюдении требований проекта и иных технических процессов проектируемые сети не будут оказывать негативного влияния на объекты капитального строительства.

Как писал «Ъ-Приволжье», в феврале 2025 года госэкспертиза выдала отрицательное заключение на проект строительства этой сети ливневок, подготовленный почти за 44 млн руб. В том числе он потребовал доработки из-за необходимости изменения проекта планировки и межевания.

Галина Шамберина