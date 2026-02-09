AP: ФБР не обнаружило связи Эпштейна с сутенерской деятельностью

Федеральное бюро расследований (ФБР) сообщило, что финансист Джеффри Эпштейн не руководил сетью по торговле секс-услугами несовершеннолетних для влиятельных людей. Спецслужба провела обыски в домах финансиста и не выявила его связи с преступной деятельностью, передает The Associated Press (AP) со ссылкой на документацию Минюста США.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Как пишет AP, ФБР изучило банковские документы и счета, а также электронную почту Эпштейна. Помимо этого спецслужба опрашивала жертв финансиста. По данным следствия, Эпштейн подвергал сексуализированному насилию несовершеннолетних девочек, однако установить его причастность к сети по торговле секс-услугами не удалось.

В материале уточнили, что одна жертва финансиста сделала публичное заявление о том, что Эпштейн «одолжил» потерпевшую своим богатым знакомым. Однако агенты ФБР не смогли подтвердить эту информацию и не нашли других жертв бизнесмена с подобными историями, следует из документации ведомства.

30 января Минюст США обнародовал еще 3 млн файлов по делу Джеффри Эпштейна. По данным американского ведомства, с учетом прошлых публикаций в общей сложности уже было опубликовано 3,5 млн документов по этому делу. В файлах упоминаются экс-президент США Билл Клинтон и нынешний президент США Дональд Трамп, основатель Microsoft Билл Гейтс и многие другие знаменитости и влиятельные люди. В 2019 году Джеффри Эпштейну были предъявлены обвинения в сутенерстве и секс-торговле, в частности во время вечеринок на его острове в Литл-Сент-Джеймс. В том же году финансист покончил с собой в тюремной камере.