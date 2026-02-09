В Ярославской области откроют горячую линию по борьбе с бюрократией в школах

Правительство Ярославской области приняло постановление о снижении бюрократической нагрузки в сфере образования. Документ подписал губернатор Михаил Евраев.

Постановление утвердило дорожную карту по снижению бюрократии. В частности, будет создана горячая линия по снижению бюрократической нагрузки. Педагогов будут информировать о нормах законодательства, определяющих объем документов, с которыми они должны работать. На сайте министерства образования региона на эту тему создадут специальный раздел.

В планы также входит выявление скрытых механизмов забюрократизированности. Власти намерены снизить количество мониторингов, для чего проведут их ревизию. Борьбу со школьной бюрократией планируется освещать в СМИ. Власти создадут рабочую группу под руководством зампреда правительства области Ларисы Андреевой. Запланирован и ряд других мероприятий.

Работа по снижению бюрократической нагрузки будет идти в течение года. Некоторые этапы дорожной карты запланированы до 31 декабря 2026 года. Целью инициативы является упрощение административных процессов в образовательной системе и повышение эффективности работы учреждений.

Антон Голицын