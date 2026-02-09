Собчак увеличила до 100% долю в компании-владельце ресторана Veter

В начале февраля Ксения Собчак увеличила с 15 до 100% долю в компании ООО «Манила», которому принадлежит бренд закрывшегося ресторана Veter в Санкт-Петербурге. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на данные сервиса Rusprofile.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Veter был создан госпожой Собчак в партнерстве с ресторатором Антоном Пинским, которому принадлежало 85%. В ноябре 2025 года он вышел из проекта, передав свою долю «Маниле». Представители Ксении Собчак и господина Пинского информацию пока не комментировали. Возможно, Ксения Собчак планирует снова открыть Veter, допустили опрошенные «Ведомостями» эксперты.

Антон Пинский — основатель компании Pinskiy&Co, совладелец холдинга Sagrado. Ресторатор вместе с шоуменом Тимати занимается проектами Starbucks и Domino’s Pizza.

Ресторан Veter открылся в Петербурге в 2023 году, он располагался на носу корабля «Летучий голландец» у Биржевого моста. Антон Пинский в сентябре 2025-го сообщал, что «Летучий голландец» по предписанию речного регистра должен встать на капитальный ремонт. Из-за этого расположенные на корабле заведения не могли продолжить работу.