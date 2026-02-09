ВСУ за сутки атаковали Белгородскую область 50 дронами; повреждены дома и машины

За прошедшие сутки ВСУ атаковали город Белгород и еще семь муниципалитетов области с помощью не менее 50 беспилотников и 23 боеприпасов. В итоге никто не пострадал, но были повреждены пять жилых объектов, восемь транспортных средств и две линии электропередачи (ЛЭП). Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в ежедневной сводке.

По Шебекинскому округу произведены атаки с помощью 12 беспилотников. В городе Шебекино был поврежден автомобиль, в селе Новая Таволжанка — частный дом. В селе Вознесеновка пострадали два транспортных средства, в селе Мешковое — соцобъект. В селе Козьмодемьяновка сгорел дом, также в населенном пункте повреждена ЛЭП. Электроэнергия частично отключена, восстановление начнется после согласования с Минобороны.

Часть села Березовка Борисовского округа тоже остается без электричества: в населенном пункте повреждена ЛЭП. Там же на территории одного из объектов сгорела хозпостройка. ВСУ выпустили по муниципалитету три беспилотника.

Грайворонский округ подвергся атакам с помощью 13 боеприпасов и 16 беспилотников. В облцентре пострадала одна квартира в многоэтажном доме, два частных дома, автомобиль пожарно-спасательной части, а также четыре транспортных средства, два из которых сгорели.

7 февраля энергетическая инфраструктура Белгорода подверглась как минимум двум ракетным ударам ВСУ, из-за чего были зафиксированы перебои с электро-, водо- и теплоснабжением города. К утру воскресенья осталась проблема с отоплением — для восстановления работы ТЭЦ оно было отключено в сотнях многоквартирных домов, школах, детских садах и медучреждениях. По данным на 9:00 понедельника, 9 февраля, без тепла оставалась 31 многоэтажка, три детсада и три школы, поликлиника. Губернатор Вячеслав Гладков рассчитывает на устранение последствий ракетных ударов до конца дня.

Кабира Гасанова