На улицах Анапы с ночи дежурит спецтехника из-за снега и гололеда

Городские службы Анапы устраняют последствия ухудшения погоды. В пресс-службе администрации курорта сообщили, что дежурство специализированной техники организовано с ночи 9 февраля.

«Городские и дорожные службы работают в усиленном режиме с ночного времени»,— заявили в администрации Анапы.

В целях обеспечения безопасности дорожного движения рабочие подсыпают проезжую часть и тротуары противогололедными материалами. В первую очередь обработка производится на участках с интенсивным движением, на пешеходных переходах, подъемах и спусках, остановках общественного транспорта и территориях, прилегающих к социально значимым объектам.

В мэрии Анапы водителей призвали соблюдать скоростной режим и дистанцию на дорогах.

София Моисеенко