Число госпитализированных постояльцев интерната в Прокопьевске сократилось до 19

Число госпитализированных постояльцев психоневрологического интерната (ПНИ) в Прокопьевске, где в январе произошла вспышка гриппа А, сократилось с 25 до 19. Об этом сообщили в Минздраве региона.

«Лечение получают 19 постояльцев… В реанимации находится один пациент»,— сообщили в ведомстве (цитата по ТАСС). 6 февраля в Минздраве Кузбасса сообщали, что в больницах находится 25 постояльцев ПНИ, двое из которых лежали в реанимации.

В январе в ПНИ в Прокопьевске произошла массовая вспышка гриппа А. Умерли девять человек. Инфекция в интернате распространилась из-за ненадлежащей работы должностных лиц и работников учреждения. Губернатор Кузбасса Илья Середюк временно отстранил директора ПНИ Елену Морозову от должности. Во всех 13 интернатах региона были организованы проверки.