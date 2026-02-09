В ВАРПЭ назвали самую подешевевшую в России в 2025 году рыбу

По итогам 2025 года самой подешевевшей в России рыбой стала сельдь. Также в топ-3 вошли скумбрия и треска, сообщили «РИА Новости» во Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ).

По данным ассоциации, атлантическая сельдь подешевела почти на треть, до 138 руб. за кг. Тихоокеанская сельдь снизилась в цене на 30%, до 105 руб. за кг, атлантическая скумбрия — на 12,9%, до 270 руб. за кг, атлантическая треска — на 8,4%, до 490 руб. за кг.

Одновременно с этим вылов тихоокеанской сельди второй год бьет рекорды, но в 2024 году он не привел к «сиюминутному снижению цены», заявил президент ВАРПЭ Герман Зверев. «Отложенный эффект проявился только в прошлом году: цена снизилась на 30%. Рост издержек, "логистическое трение" — все это тоже факторы формирования цены»,— уточнил он.

В ВАРПЭ говорили, что потребление рыбы в России выше, чем во многих странах, но ниже рекомендуемых Минздравом норм. По информации ассоциации, самой популярной у россиян является селедка, на втором месте лососевые. В топ-5 также входят треска, скумбрия и минтай. Президент Владимир Путин призвал для развития рыбной отрасли наладить поставки с Дальнего Востока.

О ситуации на рынке — в материале «Ъ» «Улов пошел на камеру».