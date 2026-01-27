Улов пошел на камеру

Рыбопромышленники пытаются убедить власти смягчить требования об обязательном оснащении промысловых судов средствами аудио- и видеофиксации. В текущем варианте мера затронет флот, обеспечивающий 90% от общего улова, и обойдется бизнесу не менее чем в 5 млрд руб. Отраслевые организации предлагают сделать инициативу на первом этапе добровольной.

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Ассоциация судовладельцев рыбопромыслового флота (АСРФ) обратилась в Минсельхоз РФ с просьбой учесть предложения бизнес-сообщества в рамках публичного обсуждения проекта приказа, касающегося требований по оснащению промысловых судов средствами аудио- и видеофиксации. Организация также просит поручить Росрыболовству провести совещание с участием заинтересованных отраслевых объединений. Об этом говорится в письме АСРФ на имя статс-секретаря—замминистра сельского хозяйства Максима Увайдова (его копия есть у “Ъ”).

В Ассоциации добытчиков минтая пояснили, что также формируют позицию по проекту и направят ее в Минсельхоз в рамках процедуры обсуждения. В Минсельхозе заявили “Ъ”, что обращение АСРФ будет рассмотрено в установленном порядке. Сама мера позволит улучшить контроль над промысловой деятельностью судов, отметили в министерстве. В Росрыболовстве заявили “Ъ”, что также анализируют предложения АСРФ и считают целесообразным установить переходный период в рамках реализации мер.

Проект приказа Минсельхоза, предусматривающий поэтапное оснащение судов средствами контроля промысла, был обнародован в декабре 2025 года. Он предусматривает, что техника будет устанавливаться на объекты с главным двигателем, мощностью от 55 киловатт и валовой вместимостью от 80 тонн. Средства аудио- и видеофиксации должны обеспечить сбор, обработку и хранение материалов в процессе вылова, взвешивания и хранения водных биоресурсов, включая крабов. Данные будут передаваться в подведомственное Росрыболовству учреждение. Мера направлена, в частности, на предупреждение незаконного и нерегулируемого промысла.

В АСРФ подсчитали, что нововведение затронет суда, обеспечивающие около 90% вылова в российских водах и зонах международных соглашений. В организации добавляют, что в общей сложности на модернизацию флота потребуется потратить не менее 5 млрд руб. Суда будут переоборудованы преимущественно в Южной Корее и Китае за счет более низкой стоимости, предполагают там. За время работ потери одного судна составят 1,5 тыс. тонн улова. В АСРФ отмечают, что эти потери возникнут на фоне увеличения налоговой нагрузки, значительных кредитных обязательств, санкционных ограничений и в итоге все это приведет к росту себестоимости продукции.

В основном предложения АСРФ касаются смягчения предложенного порядка. В частности, на первом этапе требование об обязательном оснащении судов средствами аудио- и видеофиксации предлагается сделать добровольным, сдвинув срок его вступления как обязательного требования с 1 марта 2027 года на 1 марта 2028 года. В организации также считают целесообразным изучить возможности передачи данных с учетом ограниченной пропускной способности спутниковых интернет-каналов в различных районах открытого моря, выделить время на разработку программного обеспечения, разработать стандарты установки оборудования. Дополнительно АСРФ предлагает отменить требование обязательного присутствия инспекторов погранслужбы при перегрузках улова и разрешить вести их в укрытиях в границах территориального моря. Действующие правила организация считает избыточными при наличии обязательной аудио- и видеофиксации.

Управляющий ГК «Доброфлот» Александр Ефремов напоминает, что идея регулирования предназначалась в первую очередь для решения проблемы задвоения контрольных функций и устранения избыточного контроля. Он поясняет, что, например, на Дальнем Востоке инспекторы-пограничники сейчас дважды контролируют один и тот же улов: сырую рыбу при приемке на плавзавод и готовую замороженную продукцию при ее отгрузке с него на транспорт. «Из-за нехватки инспекторов рыбаки теряют много промысловых суток»,— говорит эксперт. Сам по себе механизм видеофиксации, по мнению Александра Ефремова, может быть эффективным, но технически организовать надежную систему, устойчивую к морской воде, вибрации и перепадам температур,— очень сложная задача.

Александра Мерцалова