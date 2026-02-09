Следователи разбираются в обстоятельствах ДТП с пострадавшими на Ставрополье

В Георгиевском округе Ставропольского края следователи устанавливают детали аварии, в которой пострадали два пассажира рейсовой маршрутки. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Госавтоинспекция Ставропольского края Фото: Госавтоинспекция Ставропольского края

Проверку проводят на предмет соответствия законодательству качества оказываемых услуг по перевозке граждан. Ход следственных мероприятий контролирует прокуратура.

Как ранее писал «Ъ-Кавказ», авария случилась вечером 8 февраля на автодороге «Георгиевск-Новопавловск». 47-летний водитель рейсовой маршрутки Mercedes слишком приблизился к «КамАЗу», из-за чего врезался в него сзади.

Мария Хоперская