Следователи разбираются в обстоятельствах ДТП с пострадавшими на Ставрополье

В Георгиевском округе Ставропольского края следователи устанавливают детали аварии, в которой пострадали два пассажира рейсовой маршрутки. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Фото: Госавтоинспекция Ставропольского края

Проверку проводят на предмет соответствия законодательству качества оказываемых услуг по перевозке граждан. Ход следственных мероприятий контролирует прокуратура.

Как ранее писал «Ъ-Кавказ», авария случилась вечером 8 февраля на автодороге «Георгиевск-Новопавловск». 47-летний водитель рейсовой маршрутки Mercedes слишком приблизился к «КамАЗу», из-за чего врезался в него сзади.

Мария Хоперская

