В Георгиевском округе в аварии с маршруткой и грузовиком пострадали два человека
В Георгиевском округе столкнулись пассажирская маршрутка и грузовой автомобиль, пострадали два человека. Авария случилась вечером 8 февраля на автодороге «Георгиевск-Новопавловск», сообщили в госавтоинспекции Ставропольского края.
Фото: Госавтоинспекция Ставропольского края
По предварительным данным, 47-летний водитель рейсовой маршрутки Mercedes слишком приблизился к «КамАЗу», из-за чего врезался в него сзади.
В результате ДТП пострадали два человека, еще четверым оказали разовую медицинскую помощь.
Обстоятельства ДТП выясняются.