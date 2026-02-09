В Георгиевском округе в аварии с маршруткой и грузовиком пострадали два человека

В Георгиевском округе столкнулись пассажирская маршрутка и грузовой автомобиль, пострадали два человека. Авария случилась вечером 8 февраля на автодороге «Георгиевск-Новопавловск», сообщили в госавтоинспекции Ставропольского края.

По предварительным данным, 47-летний водитель рейсовой маршрутки Mercedes слишком приблизился к «КамАЗу», из-за чего врезался в него сзади.

В результате ДТП пострадали два человека, еще четверым оказали разовую медицинскую помощь.

Обстоятельства ДТП выясняются.

Мария Хоперская