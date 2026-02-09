Италия установила медальный рекорд за всю историю участия в Олимпийских играх

Олимпийская сборная Италии установила национальный рекорд, получив шесть медалей за один день. 8 февраля на зимних Олимпийских играх в Милане итальянская сборная получила одну серебряную и пять бронзовых медалей.

Серебро Италия получила по итогам смешанной эстафеты в биатлоне, бронзовые медали — за скоростной спуск среди женщин, параллельный гигантский слалом на сноуборде, бег на 5 тыс. метров на коньках среди мужчин, одиночное катание на санях среди мужчин, а также командный зачет по фигурному катанию.

По оценкам Олимпийского комитета Италии, сборная страны по итогам Игр в Милане может получить не менее 19 медалей. Лучший результат Италии в зимних Играх в 20 медалей был продемонстрирован в Лиллехаммере в 1994 году. На Играх в Турине в 2006 году было 11 медалей, в Пекине в 2022 году — 17. По итогам второго дня Олимпийских игр-2026 Италия лидирует по общему количеству полученных наград — девять медалей в шести видах спорта.

Влад Никифоров