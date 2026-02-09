Посол Зиновьев: Москва рассчитывает на осознанность Сеула в вопросе вооружений

Россия рассчитывает, что власти Южной Кореи не станут размещать на своей территории американские ракетные комплексы Typhon, сказал посол РФ в Сеуле Георгий Зиновьев.

«Исходим из того, что руководство Республики Корея в полной мере осознает это и не будет предпринимать действий, чреватых раскручиванием гонки вооружений и ростом региональной напряженности»,— уточнил дипломат в интервью «РИА Новости».

В сентябре 2025 года Typhon завезли на территорию Японии для совместных с США учений. В ноябре 2025 года МИД России предупредил, что в случае постоянного размещения таких комплексов в Японии Россия будет вынуждена рассмотреть и применить жесткие меры.