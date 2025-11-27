МИД России пообещал жестко ответить на размещение Японией ракет на Окинаве

Россия оставляет за собой право дать жесткий ответ, если Япония разместит ракеты средней дальности на острове Окинава. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Что касается упомянутых вами островов, а именно Окинавы, то, по нашим наблюдениям, Япония опять же под диктовку Вашингтона последовательно превращает эти земли в плацдарм, накачивая его вооружениями, обладающими не только оборонительными, но и наступательными потенциалами,— сказала она на брифинге.— Мы оставляем за собой право жестко реагировать на реализацию конкретных планов Японии в указанной сфере».

В конце октября в МИД РФ сообщили, что посольству Японии в Москве «была выражена озабоченность тем фактом, что с японского архипелага до сих пор не вывезена размещенная на базе ВС США "Ивакуни" в рамках японо-американских учений Resolute Dragon 25 (11–25 сентября) батарея наземного комплекса». Там предупредили, что Россия может принять компенсирующие меры в целях обеспечения своей безопасности.

Американский ракетный комплекс средней дальности Typhon впервые был завезен в Японию в сентябре для проведения совместных с США учений. Учения проходили с 11 по 25 сентября. 10 октября агентство Kyodo сообщило, что батарея комплекса Typhon не вывезена с базы ВС США «Ивакуни». 23 октября в посольстве Японии в РФ «Ъ» заверили, что комплекс «будет вывезен в ближайшее время».

В прошлом году США перебросили установку Typhon на Филиппины в рамках ежегодных американо-филиппинских военных учений. Позднее Филиппины запросили у США разрешение оставить это оружие на постоянной основе, чтобы «противостоять намерениям любой страны» нарушить «суверенитет и суверенные права» Филиппин. Против присутствия американских комплексов на Филиппинах неоднократно высказывались власти Китая и России.

Анастасия Домбицкая