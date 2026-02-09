Спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев прокомментировал заявление премьер-министра Чехии Андрея Бабиша о том, что бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сорвал российско-украинские мирные переговоры весной 2022 года.

«Чешский премьер-министр Бабиш заявил, что мира на Украине можно было достичь в апреле 2022 года, пока Великобритания и Борис Джонсон не вмешались с целью не допустить этого: "В этом конфликте был интерес"»,— написал господин Дмитриев в соцсети X.

Кирилл Дмитриев разместил в социальной сети X цитату Андрея Бабиша и прикрепил фрагмент интервью главы украинской парламентской фракции «Слуга народа» Давида Арахамии. В конце ноября 2023 года тот заявил, что после согласования мирного плана в Стамбуле Борис Джонсон приехал в Киев и призвал не подписывать соглашение с Россией, а продолжать военные действия.

Ранее господин Бабиш в интервью телеканалу TN сказал, что соглашение о мире между Россией и Украиной «было близко уже в апреле 2022 года». «Но затем появился Борис Джонсон ... Там был интерес в том, чтобы этот конфликт был»,— сказал он.