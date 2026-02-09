Сборная США выиграла командный турнир по фигурному катанию на Олимпиаде

Сборная США по фигурному катанию выиграла олимпийский командный турнир. В общей сложности команда набрала 69 баллов.

Всего в турнире участвовали десять сборных. По итогам коротких программ в финальную часть пробились пять сильнейших команд.

Турнир завершился соревнованием мужчин. Произвольную программу выиграл американец Илья Малинин. Его победа позволила команде США на один балл оторваться от японцев. Итальянцы завершили командный турнир с 60 очками и взяли бронзу. В призы не попали грузины (56) и канадцы (54).

Полные составы команд, занявших призовые места, представлены ниже.

США: Мэдисон Чок и Эван Бейтс (танцы), Элли Кам и Дэнни О'Ши (пары), Алиса Лью, Эмбер Гленн, Илья Малинин;

Мэдисон Чок и Эван Бейтс (танцы), Элли Кам и Дэнни О'Ши (пары), Алиса Лью, Эмбер Гленн, Илья Малинин; Япония: Утана Ёсида и Масая Морита, Рику Миура и Риюти Кихара, Каори Сакамото, Юма Кагияма, Сюн Сато;

Утана Ёсида и Масая Морита, Рику Миура и Риюти Кихара, Каори Сакамото, Юма Кагияма, Сюн Сато; Италия: Шарлен Гиньяр Марко Фаббри (танцы), Сара Конти Никколо Мачии (пары), Лара Наки Гутманн, Даниэль Грассль, Маттео Риццо.

