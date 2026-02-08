«Манчестер Сити» обыграл «Ливерпуль» в матче чемпионата Англии

Действующий чемпион Англии «Ливерпуль» на своем поле со счетом 1:2 уступил «Манчестер Сити». Матч состоялся в 25-м туре первенства страны.

Первый тайм завершился без голов. На 74-й минуте счет ударом со штрафного открыл венгерский полузащитник хозяев Доминик Собослаи. Мяч попал в ворота от штанги. Однако преимущество «Ливерпуль» не удержал. На 84-й минуте отличился португальский хавбек гостей Бернарду Силва, открывшийся под скидку головой Эрлинга Холанна. А уже в компенсированное время сам Холанн принес своей команде победу: норвежец реализовал пенальти, назначенный за то, что вратарь домашней команды Алиссон Беккер снес одного из оппонентов в своей штрафной.

«Манчестер Сити» остается на второй строчке. На счету команды Пепа Гвардиолы 50 очков в 25 матчах. От лидирующего лондонского «Арсенала» она отстает на 6 баллов. «Ливерпуль» идет шестым с 39 очками. Помимо двух упомянутых клубов, его также опережают бирмингемская «Астон Вилла» (47 очков), «Манчестер Юнайтед» (44) и лондонский «Челси» (43).

Эрлинг Холанн сохраняет лидерство в списке лучших бомбардиров. На его счету 21 забитый мяч в турнире. В текущем первенстве он выходил на поле в каждой из 25 встреч.

Арнольд Кабанов