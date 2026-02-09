В Ярославле на неделе потеплеет до нуля
В Ярославле на неделе с 9 по 15 февраля температура воздуха будет постепенно повышаться и достигнет нуля градусов в воскресенье. Прогноз публикует Росгидромет.
Фото: Зоя Голицына
С понедельника по среду дневные температуры составят -9...-10°С, ночью — до -17°С. В четверг днем потеплеет до -4°С. В пятницу и субботу днем будет -2...-3°С, по ночам столбик термометра будет опускаться до -8°С.
Самым теплым днем недели станет воскресенье: днем температура составит 0°С, и даже ночью будет не холоднее -4°С. Всю неделю будет облачно, с небольшим снегом.