В Ярославле на неделе потеплеет до нуля

В Ярославле на неделе с 9 по 15 февраля температура воздуха будет постепенно повышаться и достигнет нуля градусов в воскресенье. Прогноз публикует Росгидромет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Зоя Голицына Фото: Зоя Голицына

С понедельника по среду дневные температуры составят -9...-10°С, ночью — до -17°С. В четверг днем потеплеет до -4°С. В пятницу и субботу днем будет -2...-3°С, по ночам столбик термометра будет опускаться до -8°С.

Самым теплым днем недели станет воскресенье: днем температура составит 0°С, и даже ночью будет не холоднее -4°С. Всю неделю будет облачно, с небольшим снегом.

Антон Голицын