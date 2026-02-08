Лавров обсудил ситуацию вокруг Ирана с главой МИДа Омана

Министр иностранных дел России провел телефонный разговор с главой МИДа Омана Бадром бен Хамадом аль-Бусаиди. Они обсудили ситуацию вокруг Ирана после непрямых переговоров Тегерана и Вашингтона в Маскате. Об этом сообщила пресс-служба МИДа России.

«Было выражено общее мнение о необходимости содействовать продолжению переговорного процесса с целью поиска общеприемлемых договоренностей, что способствовало бы устранению рисков вооруженной конфронтации и обеспечению стабильности в регионе»,— указано в пресс-релизе российского МИДа. Господин Лавров «высоко оценил» посреднические усилия Омана в урегулировании ситуации между Ираном и США, отмечается в заявлении.

Переговоры делегаций США и Ирана по ядерной сделке прошли в Омане 6 февраля. На следующий день президент США Дональд Трамп заявил, что Иран «очень хочет» заключить соглашение по ядерной программе, однако США не торопятся в этом вопросе. Условием для сделки американский президент назвал полный отказ Ирана от возможной разработки ядерного оружия.

