Трамп: Иран готов пойти на сделку с США по ядерной программе

Президент США Дональд Трамп заявил, что Иран готов пойти на сделку по ядерной программе. При этом, по его словам, Соединенные Штаты не торопятся подписать соглашение.

«У нас были очень хорошие переговоры по Ирану. Кажется, что Иран очень хочет заключить сделку. Надо посмотреть, что это за сделка … У нас полно времени. Если вы вспомните Венесуэлу, то мы какое-то время выжидали. И мы не торопимся»,— сказал Дональд Трамп журналистам (запись опубликована на YouTube-канале Белого дома).

Президент США в очередной раз заявил, что к берегам Ирана направляется «большой флот». По его словам, американские корабли прибудут в регион довольно скоро.

Комментируя условия сделки, Дональд Трамп указал, что Иран должен полностью отказаться от возможной разработки ядерного оружия. «Если бы мы могли заключить такую сделку два года назад, мы это сделали бы, но они не хотели делать это. Теперь они хотят»,— добавил он.