Сборная Франции выиграла смешанную биатлонную эстафету на Олимпиаде

Сборная Франции победила в смешанной эстафете 4х6 км, открывавшей программу биатлона на Олимпийских играх в Италии. Золото команде принесли Эрик Перро, Кантен Фийон-Майе, Лу Жанмонно и Жюлья Симон.

Победители преодолели дистанцию за 1 час 4 минуты 15,5 секунд. Второе место с отставанием 25,8 секунд заняла итальянская команда (Томмазо Джакомель, Лукас Хофер, Доротея Вирер и Лиза Виттоцци). Третьей с зазором в 1 минуту 5,3 секунды до первого места финишировали немцы (Юстус Штрелов, Филипп Наврат, Ванесса Фойгт и Франциска Пройс).

Для 24-летнего Эрика Перро и 27-летней Лу Жанмонно нынешняя Олимпиада — первая в карьере. Впервые олимпийской чемпионкой стала и 29-летняя Жюлья Симон: в ее активе было серебро Пекина-2022 в смешанной эстафете. На счету 33-летнего Кантена Фийон-Майе пять наград Олимпиады в китайской столице (два золота и три серебра), теперь он стал трехкратным олимпийским чемпионом.

Арнольд Кабанов