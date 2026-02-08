Индекс Dow Jones впервые в истории преодолел отметку 50 тыс. пунктов

По итогам биржевых торгов в США в минувшую пятницу крупнейший индекс деловой активности Dow Jones Industrial Average закрылся на отметке 50 115 пунктов, впервые в истории преодолев барьер в 50 тыс. пунктов. В этом году Dow Jones вырос на 4,3%, что лучше двух других ключевых индексов в США — S&P 500 (+1,3%) и NASDAQ (–0,9%).

Аналитики объясняют хорошую динамику Dow Jones сменой тренда среди инвесторов. Если в последние два-три года быстрее всего росли в цене акции высокотехнологичных компаний, большинство которых входит в индекс NASDAQ, то в последние месяцы инвесторы стали перекладываться в акции промышленных компаний, которые являются основой для Dow Jones.

«В последнее время движущей силой стал рост внимания к более широкому рынку, ко многим другим секторам — помимо технологий и искусственного интеллекта»,— сообщил агентству Reuters Чак Карлсон, генеральный директор американской инвесткомпании Horizon Investment Services.

Пессимизм инвесторов в отношении высокотехнологичных компаний вызван опасениями возможного «пузыря ИИ» на фоне многомиллиардных вложений технологических компаний в различные решения, связанные с искусственным интеллектом. Этот негативный настрой уже привел к тому, что на минувшей неделе капитализация Amazon, Google и Microsoft сократилась почти на $900 млрд, несмотря на неплохую отчетность этих компаний за четвертый квартал и весь 2025 года.

Евгений Хвостик